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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 19:33 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 785 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 785 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 38.395.000.000 2,15 Koç Holding 33.752.803.046 1,15 ASELSAN 32.398.800.000 6,43 Garanti Bankası 29.442.000.000 0,69 Akbank 28.160.000.000 0,68 Tüpraş 26.394.183.680 3,65 Turkcell 25.718.000.000 1,81 Enka İnşaat 23.800.000.000 0,95 Türk Hava Yolları 23.625.600.000 1,18 İskenderun Demir Çelik 23.229.000.000 2,51 İş Bankası (C) 22.499.850.000 0,50 Bim Mağazalar 21.479.700.000 6,71 Ford Otosan 20.598.417.000 6,38 Yapı ve Kredi Bank. 17.907.748.722 0,57 Türk Telekom 17.290.000.000 4,24 Sabancı Holding 16.955.756.667 0,63 Anadolu Efes 12.126.315.786 1,09 Şişe Cam 10.935.000.000 1,08 Tofaş Oto. Fab. 10.760.000.000 3,60 Vakıflar Bankası 10.375.000.000 0,42(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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