İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 792 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 38.465.000.000 2,16 Koç Holding 34.082.469.792 1,17 Aselsan 32.398.800.000 6,43 Garanti Bankası 29.904.000.000 0,71 Akbank 28.760.000.000 0,69 Turkcell 26.686.000.000 1,79 Tüpraş 26.619.560.960 3,68 Enka İnşaat 23.700.000.000 0,95 Türk Hava Yolları 23.501.400.000 1,17 İskenderun Demir Çelik 23.200.000.000 2,51 İş Bankası (C) 22.634.849.100 0,51 Bim Mağazalar 21.555.600.000 6,73 Ford Otosan 20.703.690.000 6,42 Yapı ve Kredi Bank. 18.076.689.748 0,57 Sabancı Holding 17.486.261.689 0,65 Türk Telekom 17.325.000.000 4,25 Anadolu Efes 12.232.894.734 1,10 Tofaş Oto. Fab. 11.220.000.000 3,76 Şişe Cam 11.047.500.000 1,09 Vakıflar Bankası 10.475.000.000 0,42(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

