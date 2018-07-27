İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 783 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 38.080.000.000 2,14 Koç Holding 33.904.956.928 1,16 ASELSAN 30.916.800.000 6,13 Garanti Bankası 29.232.000.000 0,66 Akbank 28.000.000.000 0,67 Turkcell 26.884.000.000 1,80 Tüpraş 26.669.644.800 3,69 Enka İnşaat 23.550.000.000 0,94 Türk Hava Yolları 22.880.400.000 1,14 İskenderun Demir Çelik 22.707.000.000 2,46 İş Bankası (C) 22.184.852.100 0,50 Bim Mağazalar 21.252.000.000 6,64 Ford Otosan 20.545.780.500 6,37 Yapı ve Kredi Bank. 17.569.866.671 0,56 Sabancı Holding 17.057.776.863 0,63 Türk Telekom 16.940.000.000 4,16 Anadolu Efes 12.232.894.734 1,10 TAV Havalimanları 11.516.015.625 2,37 Tofaş Oto. Fab. 11.110.000.000 3,45 Şişe Cam 10.777.500.000 1,06(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

