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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 13:51 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 796 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 38.535.000.000 2,16 Koç Holding 34.741.803.285 1,19 Aselsan 31.327.200.000 6,22 Garanti Bankası 30.156.000.000 0,68 Akbank 29.000.000.000 0,69 Turkcell 28.094.000.000 1,89 Tüpraş 26.694.686.720 3,69 Enka İnşaat 24.300.000.000 0,97 İskenderun Demir Çelik 24.012.000.000 2,60 Türk Hava Yolları 23.653.200.000 1,18 İş Bankası (C) 22.544.849.700 0,50 Bim Mağazalar 21.358.260.000 6,67 Ford Otosan 20.703.690.000 6,42 Yapı ve Kredi Bank. 17.907.748.722 0,57 Sabancı Holding 17.343.433.414 0,64 Türk Telekom 16.835.000.000 4,13 Anadolu Efes 12.268.421.049 1,11 Tofaş Oto. Fab. 11.460.000.000 3,56 Şişe Cam 11.385.000.000 1,04 TAV Havalimanları 10.673.203.125 2,20(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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