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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 14:07 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 772 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 40.880.000.000 2,29 Koç Holding 34.361.418.578 1,17 Aselsan 30.004.800.000 5,95 Garanti Bankası 28.770.000.000 0,65 Turkcell 27.918.000.000 1,87 Akbank 27.280.000.000 0,65 Tüpraş 27.195.525.120 3,76 Enka İnşaat 23.600.000.000 0,94 İskenderun Demir Çelik 23.374.000.000 2,53 Türk Hava Yolları 23.170.200.000 1,15 İş Bankası (C) 21.869.854.200 0,49 Bim Mağazalar 20.781.420.000 6,49 Ford Otosan 20.475.598.500 5,69 Yapı ve Kredi Bank. 17.231.984.619 0,46 Sabancı Holding 16.057.978.937 0,59 Türk Telekom 15.925.000.000 3,91 Anadolu Efes 11.901.315.786 1,07 Şişe Cam 10.845.000.000 0,99 Tofaş Oto. Fab. 10.790.000.000 3,35 Vakıflar Bankası 9.850.000.000 0,39(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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