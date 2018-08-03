İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 783 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 PDPD/DDEreğli Demir Çelik41.650.000.0002,34Koç Holding33.930.315.9091,16Aselsan30.438.000.0006,04Garanti Bankası29.022.000.0000,66Turkcell27.500.000.0001,85Akbank27.360.000.0000,65Tüpraş27.020.231.6803,74Türk Hava Yolları24.025.800.0001,20İskenderun Demir Çelik24.012.000.0002,60Enka İnşaat23.750.000.0000,95İş Bankası (C)22.499.850.0000,50Bim Mağazalar21.236.820.0006,64Ford Otosan20.686.144.5005,74Yapı ve Kredi Bank.17.147.514.1070,45Sabancı Holding16.119.191.0550,60Türk Telekom16.030.000.0003,93Anadolu Efes12.197.368.4181,10Şişe Cam11.362.500.0001,04Tofaş Oto. Fab.10.790.000.0003,35Vakıflar Bankası10.050.000.0000,40(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Berat Albayrak'tan enflasyon ve faiz mesajı
Kredi ve kredi kartlarına taksit düzenlemesi
Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos Cuma güncel dolar fiyatlarında son durum
Otomobil pazarındaki büyük daralma Temmuz ayında da devam etti
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)
Bayramda tatile gidecekler dikkat! Yer bulamayabilirsiniz
İkinci el otomobilde 50 milyon liralık vurgun
Borsa güne düşüşle başladı
MTV ödemesi için yarın son gün! MTV ödemesi nasıl yapılır?
Danıştay'dan milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren 'hesap işletim ücreti' kararı
Okuyucu Yorumları 0 yorum