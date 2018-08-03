FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 13:55 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 783 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PDPD/DDEreğli Demir Çelik41.650.000.0002,34Koç Holding33.930.315.9091,16Aselsan30.438.000.0006,04Garanti Bankası29.022.000.0000,66Turkcell27.500.000.0001,85Akbank27.360.000.0000,65Tüpraş27.020.231.6803,74Türk Hava Yolları24.025.800.0001,20İskenderun Demir Çelik24.012.000.0002,60Enka İnşaat23.750.000.0000,95İş Bankası (C)22.499.850.0000,50Bim Mağazalar21.236.820.0006,64Ford Otosan20.686.144.5005,74Yapı ve Kredi Bank.17.147.514.1070,45Sabancı Holding16.119.191.0550,60Türk Telekom16.030.000.0003,93Anadolu Efes12.197.368.4181,10Şişe Cam11.362.500.0001,04Tofaş Oto. Fab.10.790.000.0003,35Vakıflar Bankası10.050.000.0000,40(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERVe kötü haber geldi! Whatsapp artık ücretli...Ve kötü haber geldi! Whatsapp artık ücretli...
'Lezzet Arası' restoranlarında ya hemen pişirip yiyin ya da paket yaptırın'Lezzet Arası' restoranlarında ya hemen pişirip yiyin ya da paket yaptırın
 Anne, bebek ve oyuncak festivali başladı Anne, bebek ve oyuncak festivali başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

İmar barışı için düşük faizli kredi

İmar barışı için düşük faizli kredi

Kredi ve kredi kartlarına taksit düzenlemesi

Kredi ve kredi kartlarına taksit düzenlemesi

Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos Cuma güncel dolar fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos Cuma güncel dolar fiyatlarında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir iş dünyasından ABD'ye ortak kınama

İzmir iş dünyasından ABD'ye ortak kınama

Bakan Pekcan, ABD'li 30 firma temsilcisi ile bir araya geldi

Bakan Pekcan, ABD'li 30 firma temsilcisi ile bir araya geldi

'Lezzet Arası' restoranlarında ya hemen pişirip yiyin ya da paket yaptırın

'Lezzet Arası' restoranlarında ya hemen pişirip yiyin ya da paket yaptırın

 Anne, bebek ve oyuncak festivali başladı

 Anne, bebek ve oyuncak festivali başladı

Üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.77 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 25

Üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.77 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 25

İstanbul'da 42'nci istasyon açıldı

İstanbul'da 42'nci istasyon açıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.