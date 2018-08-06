İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 773 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 41.090.000.000 2,31 Koç Holding 33.676.726.104 1,15 Aselsan 30.506.400.000 6,05 Garanti Bankası 28.896.000.000 0,65 Akbank 27.080.000.000 0,65 Turkcell 26.686.000.000 1,79 Tüpraş 26.394.183.680 3,65 Enka İnşaat 24.000.000.000 0,96 İskenderun Demir Çelik 23.896.000.000 2,58 Türk Hava Yolları 23.542.800.000 1,17 İş Bankası (C) 21.959.853.600 0,49 Bim Mağazalar 20.584.080.000 6,43 Ford Otosan 19.966.779.000 5,54 Yapı ve Kredi Bank. 16.894.102.568 0,45 Sabancı Holding 15.894.746.622 0,59 Türk Telekom 15.470.000.000 3,80 Anadolu Efes 12.185.526.313 1,10 Şişe Cam 11.025.000.000 1,01 Tofaş Oto. Fab. 10.640.000.000 3,31 Vakıflar Bankası 9.875.000.000 0,40(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

