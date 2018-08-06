İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 772 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 41.020.000.000 2,30 Koç Holding 33.651.367.124 1,15 Aselsan 30.050.400.000 5,96 Garanti Bankası 28.602.000.000 0,65 Turkcell 26.862.000.000 1,80 Akbank 26.760.000.000 0,64 Tüpraş 26.168.806.400 3,62 İskenderun Demir Çelik 24.186.000.000 2,62 Enka İnşaat 23.900.000.000 0,95 Türk Hava Yolları 23.460.000.000 1,17 İş Bankası (C) 21.914.853.900 0,49 Bim Mağazalar 21.009.120.000 6,56 Ford Otosan 20.107.143.000 5,58 Yapı ve Kredi Bank. 16.809.632.055 0,44 Sabancı Holding 16.017.170.858 0,59 Türk Telekom 15.575.000.000 3,82 Anadolu Efes 12.398.684.207 1,12 Şişe Cam 11.002.500.000 1,00 Tofaş Oto. Fab. 10.740.000.000 3,34 Vakıflar Bankası 9.825.000.000 0,39(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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