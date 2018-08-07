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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2018 18:47 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 785 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 785 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 42.350.000.000 2,38 Koç Holding 34.361.418.578 1,17 ASELSAN 30.438.000.000 6,04 Garanti Bankası 29.484.000.000 0,67 Akbank 27.880.000.000 0,67 Turkcell 27.588.000.000 1,85 Tüpraş 26.369.141.760 3,65 Enka İnşaat 24.650.000.000 0,98 İskenderun Demir Çelik 24.476.000.000 2,65 Türk Hava Yolları 23.791.200.000 1,19 İş Bankası (C) 22.499.850.000 0,50 Bim Mağazalar 21.252.000.000 6,64 Ford Otosan 20.335.234.500 5,65 Yapı ve Kredi Bank. 17.147.514.107 0,45 Sabancı Holding 16.608.887.998 0,61 Türk Telekom 15.960.000.000 3,92 Anadolu Efes 12.434.210.523 1,12 Şişe Cam 11.092.500.000 1,01 Tofaş Oto. Fab. 10.830.000.000 3,36 Vakıflar Bankası 10.300.000.000 0,39(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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