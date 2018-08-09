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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 13:54 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 800 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 43.120.000.000 2,42 Koç Holding 34.412.136.539 1,18 ASELSAN 31.099.200.000 6,17 Garanti Bankası 30.282.000.000 0,68 Akbank 29.000.000.000 0,69 Turkcell 27.742.000.000 1,86 Tüpraş 26.168.806.400 3,62 İskenderun Demir Çelik 25.694.000.000 2,78 Enka İnşaat 25.200.000.000 1,01 Türk Hava Yolları 24.536.400.000 0,98 İş Bankası (C) 22.769.848.200 0,51 Bim Mağazalar 21.252.000.000 6,64 Ford Otosan 20.528.235.000 5,70 Yapı ve Kredi Bank. 17.569.866.671 0,46 Sabancı Holding 17.037.372.824 0,63 Türk Telekom 15.680.000.000 3,85 Anadolu Efes 12.671.052.628 1,14 Şişe Cam 11.835.000.000 1,08 Tofaş Oto. Fab. 10.830.000.000 3,36 Vakıflar Bankası 10.375.000.000 0,40(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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