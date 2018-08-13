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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 13:33 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 740 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 40.810.000.000 2,29 Koç Holding 34.361.418.578 1,17 ASELSAN 28.545.600.000 5,66 Tüpraş 26.945.105.920 3,39 Turkcell 26.928.000.000 1,81 Enka İnşaat 26.300.000.000 1,05 Garanti Bankası 24.528.000.000 0,55 Akbank 24.000.000.000 0,57 Türk Hava Yolları 23.101.200.000 0,93 İskenderun Demir Çelik 22.040.000.000 1,86 Bim Mağazalar 20.568.900.000 6,43 Ford Otosan 20.247.507.000 5,62 İş Bankası (C) 18.044.879.700 0,40 Sabancı Holding 14.976.564.854 0,55 Yapı ve Kredi Bank. 14.444.457.696 0,38 Türk Telekom 14.210.000.000 3,49 Anadolu Efes 12.363.157.891 1,06 Şişe Cam 12.262.500.000 1,12 Tofaş Oto. Fab. 10.910.000.000 3,39 TAV Havalimanları 10.186.406.250 2,10(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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