İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 751 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 39.760.000.000 2,23 Koç Holding 36.161.906.193 1,24 Tüpraş 30.551.142.400 3,84 ASELSAN 28.750.800.000 5,71 Turkcell 27.258.000.000 1,83 Enka İnşaat 26.250.000.000 1,05 Akbank 24.640.000.000 0,59 Garanti Bankası 24.612.000.000 0,56 Türk Hava Yolları 22.839.000.000 0,92 İskenderun Demir Çelik 22.098.000.000 1,86 Bim Mağazalar 20.705.520.000 6,47 Ford Otosan 20.177.325.000 5,60 İş Bankası (C) 17.729.881.800 0,39 Sabancı Holding 14.935.756.775 0,55 Yapı ve Kredi Bank. 14.106.575.644 0,37 Anadolu Efes 13.949.999.996 1,20 Türk Telekom 13.685.000.000 3,36 Şişe Cam 12.622.500.000 1,15 Tofaş Oto. Fab. 10.770.000.000 3,35 Petkim 10.213.500.000 2,72(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

