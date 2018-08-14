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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 19:15 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 761 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 39.270.000.000 2,20 Koç Holding 36.390.137.018 1,24 Tüpraş 31.177.190.400 3,92 ASELSAN 30.916.800.000 6,13 Turkcell 25.960.000.000 1,74 Garanti Bankası 25.788.000.000 0,58 Akbank 24.680.000.000 0,59 Enka İnşaat 24.250.000.000 0,88 Türk Hava Yolları 23.736.000.000 0,95 İskenderun Demir Çelik 22.127.000.000 1,86 Ford Otosan 20.861.599.500 5,79 Bim Mağazalar 20.037.600.000 6,26 İş Bankası (C) 18.044.879.700 0,40 Sabancı Holding 14.976.564.854 0,55 Yapı ve Kredi Bank. 14.613.398.721 0,39 Türk Telekom 14.280.000.000 3,50 Anadolu Efes 13.310.526.312 1,14 Şişe Cam 12.712.500.000 1,16 Tofaş Oto. Fab. 10.650.000.000 3,31 TAV Havalimanları 9.852.187.500 2,03(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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