İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 751 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 40.460.000.000 2,27 Koç Holding 37.125.547.452 1,21 Tüpraş 31.302.400.000 3,94 ASELSAN 30.415.200.000 3,55 Garanti Bankası 25.242.000.000 0,57 Akbank 24.440.000.000 0,58 Turkcell 24.024.000.000 1,61 Enka İnşaat 23.750.000.000 0,86 Türk Hava Yolları 22.783.800.000 0,91 İskenderun Demir Çelik 22.098.000.000 1,86 Ford Otosan 21.001.963.500 5,83 Bim Mağazalar 19.658.100.000 7,09 İş Bankası (C) 17.819.881.200 0,40 Sabancı Holding 14.650.100.225 0,53 Yapı ve Kredi Bank. 14.444.457.696 0,38 Türk Telekom 13.720.000.000 3,37 Anadolu Efes 12.907.894.733 1,11 Şişe Cam 12.285.000.000 1,12 Tofaş Oto. Fab. 10.650.000.000 3,31 TAV Havalimanları 9.706.875.000 2,00(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

