İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 734 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 37.030.000.000 2,08 Koç Holding 36.694.444.784 1,19 Tüpraş 30.526.100.480 3,84 ASELSAN 29.822.400.000 3,48 Garanti Bankası 24.654.000.000 0,56 Akbank 23.160.000.000 0,55 Enka İnşaat 22.950.000.000 0,83 Turkcell 22.396.000.000 1,50 Türk Hava Yolları 21.886.800.000 0,88 İskenderun Demir Çelik 21.228.000.000 1,79 Bim Mağazalar 19.992.060.000 7,21 Ford Otosan 19.510.596.000 5,42 İş Bankası (C) 17.774.881.500 0,39 Sabancı Holding 14.568.484.067 0,52 Yapı ve Kredi Bank. 14.359.987.183 0,38 Türk Telekom 13.230.000.000 3,25 Anadolu Efes 12.824.999.997 1,10 Şişe Cam 12.127.500.000 1,11 Tofaş Oto. Fab. 10.540.000.000 3,27 TAV Havalimanları 9.329.062.500 1,92(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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