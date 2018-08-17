İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 714 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 36.820.000.000 2,07 Koç Holding 36.745.162.745 1,19 Tüpraş 29.849.968.640 3,75 ASELSAN 28.021.200.000 3,27 Garanti Bankası 23.856.000.000 0,54 Enka İnşaat 23.200.000.000 0,84 Turkcell 22.308.000.000 1,50 Akbank 22.280.000.000 0,53 İskenderun Demir Çelik 20.590.000.000 1,73 Türk Hava Yolları 20.106.600.000 0,81 Bim Mağazalar 19.597.380.000 7,07 Ford Otosan 18.756.139.500 5,21 İş Bankası (C) 16.964.886.900 0,38 Sabancı Holding 13.833.938.652 0,50 Yapı ve Kredi Bank. 13.768.693.593 0,36 Anadolu Efes 12.611.842.102 1,08 Türk Telekom 12.215.000.000 3,00 Şişe Cam 11.475.000.000 1,05 Tofaş Oto. Fab. 9.825.000.000 3,05 TAV Havalimanları 9.307.265.625 1,92(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

