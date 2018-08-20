İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 742 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD BIST 100 Ereğli Demir Çelik 39.165.000.000 1,76 Koç Holding 37.911.675.848 1,23 Tüpraş 30.926.771.200 3,89 Aselsan 28.705.200.000 3,35 Enka İnşaat 25.700.000.000 0,93 Garanti Bankası 25.326.000.000 0,57 Turkcell 24.310.000.000 1,63 Akbank 23.760.000.000 0,57 Türk Hava Yolları 22.080.000.000 0,89 İskenderun Demir Çelik 21.286.000.000 1,79 Bim Mağazalar 19.946.520.000 7,19 Ford Otosan 19.177.231.500 5,33 İş Bankası (C) 17.774.881.500 0,39 Sabancı Holding 15.037.776.971 0,54 Yapı ve Kredi Bank. 14.444.457.696 0,38 Türk Telekom 12.775.000.000 3,14 Anadolu Efes 12.671.052.628 1,09 Şişe Cam 12.150.000.000 1,11 Tofaş Oto. Fab. 10.470.000.000 3,25 TAV Havalimanları 9.866.718.750 2,03(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

