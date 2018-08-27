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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 19:35 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 750 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 750 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 40.460.000.000 1,82 Koç Holding 37.480.573.179 1,22 Tüpraş 30.050.304.000 3,78 ASELSAN 29.001.600.000 3,38 Garanti Bankası 25.242.000.000 0,57 Enka İnşaat 25.200.000.000 0,91 Turkcell 24.970.000.000 1,68 Akbank 23.560.000.000 0,56 Türk Hava Yolları 22.742.400.000 0,91 İskenderun Demir Çelik 22.040.000.000 1,86 Bim Mağazalar 20.295.660.000 7,32 Ford Otosan 19.510.596.000 5,42 İş Bankası (C) 17.909.880.600 0,40 Sabancı Holding 14.752.120.421 0,53 Yapı ve Kredi Bank. 14.444.457.696 0,38 Anadolu Efes 13.523.684.207 1,16 Türk Telekom 12.845.000.000 3,15 Şişe Cam 12.285.000.000 1,12 Tofaş Oto. Fab. 10.710.000.000 3,33 TAV Havalimanları 9.932.109.375 2,05(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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