İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 769 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 41.895.000.000 1,89 Koç Holding 38.368.137.497 1,25 Tüpraş 30.551.142.400 3,84 ASELSAN 30.392.400.000 3,54 Garanti Bankası 26.208.000.000 0,59 Enka İnşaat 25.450.000.000 0,92 Turkcell 24.882.000.000 1,67 Akbank 24.280.000.000 0,58 Türk Hava Yolları 23.142.600.000 0,93 İskenderun Demir Çelik 22.794.000.000 1,92 Bim Mağazalar 21.343.080.000 7,70 Ford Otosan 20.563.326.000 5,71 İş Bankası (C) 18.449.877.000 0,41 Sabancı Holding 15.037.776.971 0,54 Yapı ve Kredi Bank. 14.951.280.773 0,40 Anadolu Efes 13.298.684.207 1,14 Türk Telekom 13.020.000.000 3,20 Şişe Cam 12.735.000.000 1,16 Tofaş Oto. Fab. 11.050.000.000 3,43 TAV Havalimanları 10.600.546.875 2,18(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

