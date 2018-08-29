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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 13:42 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 767 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 41.055.000.000 1,85 Koç Holding 38.697.804.243 1,26 Tüpraş 30.350.807.040 3,82 ASELSAN 29.959.200.000 3,49 Garanti Bankası 25.872.000.000 0,58 Enka İnşaat 25.750.000.000 0,93 Turkcell 24.376.000.000 1,64 Akbank 24.040.000.000 0,57 Türk Hava Yolları 22.963.200.000 0,92 İskenderun Demir Çelik 22.359.000.000 1,88 Bim Mağazalar 22.086.900.000 7,96 Ford Otosan 20.615.962.500 5,72 İş Bankası (C) 18.494.876.700 0,41 Sabancı Holding 15.078.585.050 0,54 Yapı ve Kredi Bank. 14.782.339.747 0,39 Türk Telekom 13.230.000.000 3,25 Anadolu Efes 13.180.263.154 1,13 Şişe Cam 12.982.500.000 1,18 Tofaş Oto. Fab. 11.100.000.000 3,45 TAV Havalimanları 10.753.125.000 2,21(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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