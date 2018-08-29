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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 19:20 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 765 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 765 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 40.355.000.000 1,82 Koç Holding 37.937.034.828 1,23 Tüpraş 30.776.519.680 3,87 ASELSAN 29.708.400.000 3,46 Garanti Bankası 25.998.000.000 0,59 Enka İnşaat 25.350.000.000 0,92 Turkcell 24.332.000.000 1,63 Akbank 23.840.000.000 0,57 Türk Hava Yolları 22.852.800.000 0,92 İskenderun Demir Çelik 22.330.000.000 1,88 Bim Mağazalar 21.752.940.000 7,84 Ford Otosan 21.510.783.000 5,97 İş Bankası (C) 18.449.877.000 0,41 Sabancı Holding 14.772.524.460 0,53 Yapı ve Kredi Bank. 14.697.869.234 0,39 Şişe Cam 13.162.500.000 1,20 Türk Telekom 13.125.000.000 3,22 Anadolu Efes 12.765.789.470 1,10 TAV Havalimanları 11.298.046.875 2,33 Tofaş Oto. Fab. 11.260.000.000 3,50(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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