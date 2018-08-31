İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 762 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 41.160.000.000 1,85 Koç Holding 37.886.316.867 1,23 Tüpraş 29.925.094.400 3,76 ASELSAN 29.526.000.000 3,44 Enka İnşaat 25.800.000.000 0,93 Garanti Bankası 25.242.000.000 0,57 Turkcell 23.716.000.000 1,59 Akbank 23.080.000.000 0,55 Türk Hava Yolları 22.687.200.000 0,91 İskenderun Demir Çelik 22.214.000.000 1,87 Ford Otosan 22.089.784.500 6,13 Bim Mağazalar 21.844.020.000 7,88 İş Bankası (C) 18.089.879.400 0,40 Sabancı Holding 14.568.484.067 0,52 Yapı ve Kredi Bank. 14.359.987.183 0,38 Şişe Cam 13.612.500.000 1,24 Türk Telekom 12.740.000.000 3,13 Anadolu Efes 12.374.999.997 1,06 Tofaş Oto. Fab. 11.160.000.000 3,47 TAV Havalimanları 11.145.468.750 2,30(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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