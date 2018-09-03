İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 773 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 41.825.000.000 1,88 Koç Holding 38.368.137.497 1,25 ASELSAN 30.050.400.000 3,50 Tüpraş 30.000.220.160 3,77 Enka İnşaat 25.950.000.000 0,94 Garanti Bankası 25.410.000.000 0,57 Ford Otosan 23.668.879.500 6,57 Akbank 23.280.000.000 0,56 Türk Hava Yolları 23.197.800.000 0,93 Turkcell 23.012.000.000 1,54 İskenderun Demir Çelik 22.736.000.000 1,91 Bim Mağazalar 22.436.040.000 8,09 İş Bankası (C) 18.089.879.400 0,40 Sabancı Holding 14.568.484.067 0,52 Yapı ve Kredi Bank. 14.359.987.183 0,38 Şişe Cam 14.310.000.000 1,31 Anadolu Efes 12.990.789.470 1,11 Türk Telekom 12.880.000.000 3,16 TAV Havalimanları 11.806.640.625 2,43 Tofaş Oto. Fab. 11.450.000.000 3,56(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

