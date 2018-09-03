FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 19:36 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 773 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 773 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 42.210.000.000 1,90 Koç Holding 38.013.111.770 1,24 ASELSAN 30.255.600.000 3,53 Tüpraş 29.549.465.600 3,72 Enka İnşaat 26.400.000.000 0,95 Garanti Bankası 25.452.000.000 0,58 Türk Hava Yolları 23.611.800.000 0,95 Akbank 23.400.000.000 0,56 Turkcell 23.122.000.000 1,55 İskenderun Demir Çelik 23.026.000.000 1,94 Ford Otosan 22.809.150.000 6,33 Bim Mağazalar 22.177.980.000 8,00 İş Bankası (C) 17.999.880.000 0,40 Sabancı Holding 14.466.463.871 0,52 Yapı ve Kredi Bank. 14.444.457.696 0,38 Anadolu Efes 13.653.947.365 1,17 Şişe Cam 13.635.000.000 1,24 Türk Telekom 12.950.000.000 3,18 TAV Havalimanları 11.588.671.875 2,39 Tofaş Oto. Fab. 11.440.000.000 3,55(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERSurvivor'ın yıldızı Merve Aydın evlendiSurvivor'ın yıldızı Merve Aydın evlendi
40 kişilik iş için 2 bin 772 kişi başvurdu40 kişilik iş için 2 bin 772 kişi başvurdu
KSO/Zeytinoğlu: Enflasyonda zirveyi henüz görmemiş olabilirizKSO/Zeytinoğlu: Enflasyonda zirveyi henüz görmemiş olabiliriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Genç girişimcilere müjde! 200 bin lira hibe geliyor

Genç girişimcilere müjde! 200 bin lira hibe geliyor

Sağlık Bakanlığı açıkladı 5 bin ilk okul mezunu alınacak

Sağlık Bakanlığı açıkladı 5 bin ilk okul mezunu alınacak

Altında büyük oyun: İçi taş dışı altın

Altında büyük oyun: İçi taş dışı altın

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
40 kişilik iş için 2 bin 772 kişi başvurdu

40 kişilik iş için 2 bin 772 kişi başvurdu

KSO/Zeytinoğlu: Enflasyonda zirveyi henüz görmemiş olabiliriz

KSO/Zeytinoğlu: Enflasyonda zirveyi henüz görmemiş olabiliriz

Şeker Piliç'in kesimhane ve idare binası Garanti Bankası'nın oldu

Şeker Piliç'in kesimhane ve idare binası Garanti Bankası'nın oldu

Zayıf TL yabancı yatırımcı için fırsat

Zayıf TL yabancı yatırımcı için fırsat

Coiny Pro lira ile işlem yapılan kripto para sayısını arttırmayı hedefliyor

Coiny Pro lira ile işlem yapılan kripto para sayısını arttırmayı hedefliyor

Türk turizminde dönüşüm: Turizm 4.0 Zirvesi

Türk turizminde dönüşüm: Turizm 4.0 Zirvesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.