İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 773 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 42.210.000.000 1,90 Koç Holding 38.013.111.770 1,24 ASELSAN 30.255.600.000 3,53 Tüpraş 29.549.465.600 3,72 Enka İnşaat 26.400.000.000 0,95 Garanti Bankası 25.452.000.000 0,58 Türk Hava Yolları 23.611.800.000 0,95 Akbank 23.400.000.000 0,56 Turkcell 23.122.000.000 1,55 İskenderun Demir Çelik 23.026.000.000 1,94 Ford Otosan 22.809.150.000 6,33 Bim Mağazalar 22.177.980.000 8,00 İş Bankası (C) 17.999.880.000 0,40 Sabancı Holding 14.466.463.871 0,52 Yapı ve Kredi Bank. 14.444.457.696 0,38 Anadolu Efes 13.653.947.365 1,17 Şişe Cam 13.635.000.000 1,24 Türk Telekom 12.950.000.000 3,18 TAV Havalimanları 11.588.671.875 2,39 Tofaş Oto. Fab. 11.440.000.000 3,55(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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