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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 13:50 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 770 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 40.670.000.000 1,83 Koç Holding 37.911.675.848 1,23 Tüpraş 30.250.639.360 3,81 ASELSAN 29.776.800.000 3,47 Enka İnşaat 26.650.000.000 0,96 Garanti Bankası 25.494.000.000 0,58 Ford Otosan 23.826.789.000 6,62 Akbank 23.440.000.000 0,56 Türk Hava Yolları 23.142.600.000 0,93 Turkcell 22.924.000.000 1,54 İskenderun Demir Çelik 22.678.000.000 1,91 Bim Mağazalar 21.980.640.000 7,93 İş Bankası (C) 18.044.879.700 0,40 Sabancı Holding 14.650.100.225 0,53 Yapı ve Kredi Bank. 14.444.457.696 0,38 Anadolu Efes 13.274.999.996 1,14 Şişe Cam 13.207.500.000 1,21 Türk Telekom 12.740.000.000 3,13 TAV Havalimanları 11.639.531.250 2,40 Tofaş Oto. Fab. 11.380.000.000 3,54(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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