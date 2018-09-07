İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 770 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 39.620.000.000 1,78 Koç Holding 39.052.829.970 1,27 Tüpraş 31.051.980.800 3,91 ASELSAN 29.662.800.000 3,46 Enka İnşaat 26.350.000.000 0,95 Garanti Bankası 25.830.000.000 0,58 İskenderun Demir Çelik 24.128.000.000 2,03 Turkcell 23.716.000.000 1,59 Türk Hava Yolları 23.667.000.000 0,95 Akbank 22.800.000.000 0,54 Ford Otosan 22.616.149.500 6,28 Bim Mağazalar 22.026.180.000 7,94 İş Bankası (C) 17.954.880.300 0,40 Sabancı Holding 14.609.292.146 0,53 Yapı ve Kredi Bank. 14.275.516.670 0,38 Şişe Cam 13.432.500.000 1,23 Anadolu Efes 13.026.315.786 1,12 Türk Telekom 11.935.000.000 2,93 TAV Havalimanları 11.225.390.625 2,31 Tofaş Oto. Fab. 11.030.000.000 3,43(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

