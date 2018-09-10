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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 13:36 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 767 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 39.585.000.000 1,78 Koç Holding 38.596.368.321 1,25 Tüpraş 31.051.980.800 3,91 ASELSAN 29.776.800.000 3,47 Enka İnşaat 26.400.000.000 0,95 Garanti Bankası 25.368.000.000 0,57 İskenderun Demir Çelik 23.983.000.000 2,02 Türk Hava Yolları 23.860.200.000 0,96 Turkcell 23.386.000.000 1,57 Akbank 22.640.000.000 0,54 Ford Otosan 22.212.603.000 6,17 Bim Mağazalar 22.056.540.000 7,95 İş Bankası (C) 17.774.881.500 0,39 Sabancı Holding 14.425.655.792 0,52 Yapı ve Kredi Bank. 14.359.987.183 0,38 Şişe Cam 13.320.000.000 1,22 Anadolu Efes 12.990.789.470 1,11 Türk Telekom 11.935.000.000 2,93 TAV Havalimanları 11.283.515.625 2,32 Tofaş Oto. Fab. 10.910.000.000 3,39(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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