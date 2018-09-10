İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 757 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 39.375.000.000 1,77 Koç Holding 38.596.368.321 1,25 Tüpraş 31.177.190.400 3,92 Aselsan 29.457.600.000 3,44 Enka İnşaat 26.000.000.000 0,94 Garanti Bankası 24.738.000.000 0,56 Turkcell 23.716.000.000 1,59 İskenderun Demir Çelik 23.635.000.000 1,99 Türk Hava Yolları 23.460.000.000 0,94 Akbank 22.320.000.000 0,53 Bim Mağazalar 22.086.900.000 7,96 Ford Otosan 21.703.783.500 6,03 İş Bankası (C) 17.504.883.300 0,39 Sabancı Holding 14.139.999.242 0,51 Yapı ve Kredi Bank. 13.599.752.567 0,36 Şişe Cam 13.162.500.000 1,20 Anadolu Efes 12.789.473.681 1,10 Türk Telekom 11.725.000.000 2,88 TAV Havalimanları 10.971.093.750 2,26 Tofaş Oto. Fab. 10.690.000.000 3,32(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

