İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 757 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 39.483.932.639 1,28 Ereğli Demir Çelik 38.990.000.000 1,76 Tüpraş 32.504.412.160 4,09 ASELSAN 29.206.800.000 3,41 Enka İnşaat 26.000.000.000 0,94 Türk Hava Yolları 24.025.800.000 0,96 Garanti Bankası 23.940.000.000 0,54 İskenderun Demir Çelik 23.461.000.000 1,97 Turkcell 23.298.000.000 1,56 Bim Mağazalar 23.058.420.000 8,31 Ford Otosan 22.405.603.500 6,22 Akbank 21.600.000.000 0,52 İş Bankası (C) 17.909.880.600 0,40 Sabancı Holding 13.772.726.534 0,49 Yapı ve Kredi Bank. 13.515.282.054 0,36 Şişe Cam 13.185.000.000 1,20 Anadolu Efes 12.801.315.786 1,10 Türk Telekom 11.970.000.000 2,94 TAV Havalimanları 11.290.781.250 2,33 Tofaş Oto. Fab. 11.150.000.000 3,46(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

