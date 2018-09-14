FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 13:38 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 786 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 41.182.984.332 1,34 Ereğli Demir Çelik 39.200.000.000 1,77 Tüpraş 33.305.753.600 4,19 ASELSAN 30.232.800.000 3,53 Garanti Bankası 27.342.000.000 0,62 Enka İnşaat 26.000.000.000 0,94 Türk Hava Yolları 25.267.800.000 1,01 Turkcell 25.014.000.000 1,68 İskenderun Demir Çelik 24.273.000.000 2,04 Akbank 24.000.000.000 0,57 Bim Mağazalar 23.225.400.000 8,37 Ford Otosan 22.247.694.000 6,18 İş Bankası (C) 19.124.872.500 0,42 Yapı ve Kredi Bank. 14.951.280.773 0,40 Sabancı Holding 14.629.696.185 0,53 Şişe Cam 13.162.500.000 1,20 Anadolu Efes 13.049.999.997 1,12 Türk Telekom 12.670.000.000 3,11 Tofaş Oto. Fab. 11.710.000.000 3,64 TAV Havalimanları 11.189.062.500 2,30(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERİşte Ece Seçkin'in nişan davetiyesiİşte Ece Seçkin'in nişan davetiyesi
HAVELSAN GM: 3,500 CV'den uygun eleman bulamadığımız olabiliyorHAVELSAN GM: 3,500 CV'den uygun eleman bulamadığımız olabiliyor
Dr. İncekara: Türk parası kıymetini koruma kontrollü bir düzenlemeDr. İncekara: Türk parası kıymetini koruma kontrollü bir düzenleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Erdoğan: Dövizin ağustosta 7 liraya yükselmesi suikasttır

Erdoğan: Dövizin ağustosta 7 liraya yükselmesi suikasttır

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aytemiz'den hediye puan kampanyası

Aytemiz'den hediye puan kampanyası

HAVELSAN GM: 3,500 CV'den uygun eleman bulamadığımız olabiliyor

HAVELSAN GM: 3,500 CV'den uygun eleman bulamadığımız olabiliyor

Dr. İncekara: Türk parası kıymetini koruma kontrollü bir düzenleme

Dr. İncekara: Türk parası kıymetini koruma kontrollü bir düzenleme

Bülent Eczacıbaşı 45 yıllık deneyimlerini paylaştı

Bülent Eczacıbaşı 45 yıllık deneyimlerini paylaştı

KidzMondo’dan çocuklara okula dönüş hediyesi

KidzMondo’dan çocuklara okula dönüş hediyesi

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.