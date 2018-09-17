İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 776 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 41.030.830.449 1,33 Ereğli Demir Çelik 39.025.000.000 1,76 Tüpraş 33.180.544.000 4,17 ASELSAN 30.096.000.000 3,51 Garanti Bankası 25.998.000.000 0,59 Enka İnşaat 25.900.000.000 0,94 Turkcell 24.596.000.000 1,65 Türk Hava Yolları 24.467.400.000 0,98 İskenderun Demir Çelik 24.186.000.000 2,04 Akbank 23.280.000.000 0,56 Bim Mağazalar 23.270.940.000 8,39 Ford Otosan 20.493.144.000 5,69 İş Bankası (C) 17.954.880.300 0,40 Sabancı Holding 14.384.847.714 0,52 Yapı ve Kredi Bank. 14.359.987.183 0,38 Şişe Cam 13.117.500.000 1,20 Anadolu Efes 12.919.736.839 1,11 Türk Telekom 12.110.000.000 2,97 TAV Havalimanları 11.436.093.750 2,36 Tofaş Oto. Fab. 11.400.000.000 3,54(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

