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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 18:47 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 779 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 779 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 41.538.010.059 1,35 Ereğli Demir Çelik 38.535.000.000 1,74 Tüpraş 32.379.202.560 4,07 ASELSAN 30.734.400.000 3,58 Enka İnşaat 26.300.000.000 0,95 Garanti Bankası 26.040.000.000 0,59 İskenderun Demir Çelik 25.201.000.000 2,12 Türk Hava Yolları 25.116.000.000 1,01 Turkcell 24.684.000.000 1,66 Bim Mağazalar 23.650.440.000 8,53 Akbank 23.400.000.000 0,56 Ford Otosan 21.387.964.500 5,94 İş Bankası (C) 17.729.881.800 0,39 Sabancı Holding 14.221.615.399 0,51 Yapı ve Kredi Bank. 14.191.046.157 0,38 Şişe Cam 13.500.000.000 1,23 Anadolu Efes 13.026.315.786 1,12 Türk Telekom 12.005.000.000 2,95 Tofaş Oto. Fab. 11.250.000.000 3,50 TAV Havalimanları 11.043.750.000 2,27(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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