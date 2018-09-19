İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 783 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 41.309.779.235 1,34 Ereğli Demir Çelik 38.990.000.000 1,76 Tüpraş 32.804.915.200 4,13 ASELSAN 30.711.600.000 3,58 Garanti Bankası 26.376.000.000 0,60 Enka İnşaat 26.100.000.000 0,94 İskenderun Demir Çelik 25.462.000.000 2,14 Türk Hava Yolları 25.336.800.000 1,02 Turkcell 23.980.000.000 1,61 Akbank 23.640.000.000 0,56 Bim Mağazalar 23.255.760.000 8,39 Ford Otosan 21.844.147.500 6,07 İş Bankası (C) 17.954.880.300 0,40 Sabancı Holding 14.282.827.517 0,51 Yapı ve Kredi Bank. 14.275.516.670 0,38 Şişe Cam 13.432.500.000 1,23 Anadolu Efes 13.002.631.575 1,12 Türk Telekom 12.390.000.000 3,04 Tofaş Oto. Fab. 11.240.000.000 3,49 TAV Havalimanları 11.138.203.125 2,29(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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