İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 791 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 41.690.163.942 1,36 Ereğli Demir Çelik 38.990.000.000 1,76 Tüpraş 32.729.789.440 4,12 ASELSAN 30.688.800.000 3,58 Garanti Bankası 27.888.000.000 0,63 Enka İnşaat 26.150.000.000 0,95 Türk Hava Yolları 25.392.000.000 1,02 Akbank 25.120.000.000 0,60 İskenderun Demir Çelik 25.085.000.000 2,11 Turkcell 24.464.000.000 1,64 Bim Mağazalar 23.286.120.000 8,40 Ford Otosan 21.896.784.000 6,08 İş Bankası (C) 18.629.875.800 0,41 Yapı ve Kredi Bank. 14.866.810.260 0,39 Sabancı Holding 14.629.696.185 0,53 Şişe Cam 13.477.500.000 1,23 Anadolu Efes 13.322.368.418 1,14 Türk Telekom 12.775.000.000 3,14 Tofaş Oto. Fab. 11.140.000.000 3,46 TAV Havalimanları 11.072.812.500 2,28(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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