FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 13:46 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 791 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 41.969.112.728 1,36 Ereğli Demir Çelik 39.130.000.000 1,76 Tüpraş 32.178.867.200 4,05 ASELSAN 30.392.400.000 3,54 Garanti Bankası 27.972.000.000 0,63 Enka İnşaat 26.000.000.000 0,94 İskenderun Demir Çelik 25.288.000.000 2,13 Türk Hava Yolları 25.212.600.000 1,01 Akbank 25.160.000.000 0,60 Turkcell 24.640.000.000 1,65 Bim Mağazalar 23.392.380.000 8,43 Ford Otosan 21.545.874.000 5,98 İş Bankası (C) 18.539.876.400 0,41 Yapı ve Kredi Bank. 15.035.751.286 0,40 Sabancı Holding 14.609.292.146 0,53 Şişe Cam 13.500.000.000 1,23 Anadolu Efes 13.405.263.154 1,15 Türk Telekom 12.985.000.000 3,19 Tofaş Oto. Fab. 11.120.000.000 3,45 TAV Havalimanları 10.985.625.000 2,26(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Tariş'in eski arazisine 25 katlı kule ve 1049 konut yapılacakTariş'in eski arazisine 25 katlı kule ve 1049 konut yapılacak
Bursa'da Nefes Kredisi başvuruları başladıBursa'da Nefes Kredisi başvuruları başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

Merkez Bankası’nın faiz kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Merkez Bankası’nın faiz kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları

Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları

ABD'den 250 dolara ithal edilen cihazı, 25 dolara ürettiler

ABD'den 250 dolara ithal edilen cihazı, 25 dolara ürettiler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Discover Fintech 2018 gerçekleşti

Discover Fintech 2018 gerçekleşti

Tariş'in eski arazisine 25 katlı kule ve 1049 konut yapılacak

Tariş'in eski arazisine 25 katlı kule ve 1049 konut yapılacak

Bursa'da Nefes Kredisi başvuruları başladı

Bursa'da Nefes Kredisi başvuruları başladı

Ayakkabı üreticileri, İngiltere pazarına çıkarma yapacak

Ayakkabı üreticileri, İngiltere pazarına çıkarma yapacak

BEDAŞ'tan akıllı teknoloji

BEDAŞ'tan akıllı teknoloji

Burkay, iş dünyasının beklenti ve önerilerini Bakan Albayrak’la paylaştı

Burkay, iş dünyasının beklenti ve önerilerini Bakan Albayrak’la paylaştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.