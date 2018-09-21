İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 796 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 43.211.702.772 1,40 Ereğli Demir Çelik 39.900.000.000 1,80 Tüpraş 33.205.585.920 4,18 ASELSAN 30.460.800.000 3,55 Garanti Bankası 27.846.000.000 0,63 Enka İnşaat 26.100.000.000 0,94 İskenderun Demir Çelik 25.665.000.000 2,16 Turkcell 25.366.000.000 1,70 Türk Hava Yolları 25.336.800.000 1,02 Akbank 25.240.000.000 0,60 Bim Mağazalar 24.227.280.000 8,74 Ford Otosan 21.335.328.000 5,92 İş Bankası (C) 18.449.877.000 0,41 Yapı ve Kredi Bank. 14.866.810.260 0,39 Sabancı Holding 14.670.504.264 0,53 Şişe Cam 13.725.000.000 1,25 Türk Telekom 13.195.000.000 3,24 Anadolu Efes 13.132.894.733 1,13 TAV Havalimanları 11.058.281.250 2,28 Tofaş Oto. Fab. 10.990.000.000 3,41(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

