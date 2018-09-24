FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 13:36 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 801 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 42.704.523.162 1,39 Ereğli Demir Çelik 39.480.000.000 1,78 Tüpraş 33.681.382.400 4,24 ASELSAN 30.666.000.000 3,58 Garanti Bankası 28.602.000.000 0,65 Enka İnşaat 26.250.000.000 0,95 Akbank 26.040.000.000 0,62 Türk Hava Yolları 25.737.000.000 1,03 İskenderun Demir Çelik 25.404.000.000 2,14 Turkcell 25.388.000.000 1,70 Bim Mağazalar 23.893.320.000 8,62 Ford Otosan 21.738.874.500 6,04 İş Bankası (C) 18.764.874.900 0,42 Sabancı Holding 14.915.352.736 0,54 Yapı ve Kredi Bank. 14.866.810.260 0,39 Şişe Cam 13.747.500.000 1,25 Anadolu Efes 12.919.736.839 1,11 Türk Telekom 12.740.000.000 3,13 TAV Havalimanları 11.225.390.625 2,31 Tofaş Oto. Fab. 11.180.000.000 3,47(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERMeşhur tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybettiMeşhur tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti
TÜİK / En yüksek gelir ve en derin gelir uçurumu İstanbul'daTÜİK / En yüksek gelir ve en derin gelir uçurumu İstanbul'da
İnşaat maliyet endeksi Temmuz’da yıllık yüzde 27.01 arttıİnşaat maliyet endeksi Temmuz’da yıllık yüzde 27.01 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Çalışanları ilgilendiren haber! Bireysel emeklilik 3 yıl zorunlu olabilir

Çalışanları ilgilendiren haber! Bireysel emeklilik 3 yıl zorunlu olabilir

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Gazetenin promosyonla verdiği hurda uçak satışa çıkarıldı

Gazetenin promosyonla verdiği hurda uçak satışa çıkarıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı genişletilecek

Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı genişletilecek

Bursa'da doğal gaz istasyonu 7 milyon liralık yatırımla yenilendi

Bursa'da doğal gaz istasyonu 7 milyon liralık yatırımla yenilendi

Gümüşhane'de 380 dekar arazi tarıma kazandırıldı

Gümüşhane'de 380 dekar arazi tarıma kazandırıldı

Karadeniz'de torik bereketi; tanesi 125 liraya satılıyor

Karadeniz'de torik bereketi; tanesi 125 liraya satılıyor

Evren Yurttaş: Küçücük bir 'led' evinizi yakabilir

Evren Yurttaş: Küçücük bir 'led' evinizi yakabilir

TÜİK / En yüksek gelir ve en derin gelir uçurumu İstanbul'da

TÜİK / En yüksek gelir ve en derin gelir uçurumu İstanbul'da

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.