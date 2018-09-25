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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 13:44 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 810 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 43.008.830.928 1,40 Ereğli Demir Çelik 39.305.000.000 1,77 Tüpraş 33.881.717.760 4,26 ASELSAN 31.851.600.000 3,71 Garanti Bankası 30.240.000.000 0,68 Akbank 26.880.000.000 0,64 Türk Hava Yolları 26.427.000.000 1,06 Enka İnşaat 26.100.000.000 0,94 Turkcell 25.366.000.000 1,70 İskenderun Demir Çelik 25.114.000.000 2,11 Bim Mağazalar 24.136.200.000 8,70 Ford Otosan 21.686.238.000 6,02 İş Bankası (C) 19.304.871.300 0,43 Sabancı Holding 15.425.453.718 0,55 Yapı ve Kredi Bank. 15.120.221.798 0,40 Şişe Cam 14.130.000.000 1,29 Anadolu Efes 12.801.315.786 1,10 Türk Telekom 12.460.000.000 3,06 TAV Havalimanları 11.603.203.125 2,39 Tofaş Oto. Fab. 11.480.000.000 3,57(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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