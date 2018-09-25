İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 807 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 43.997.831.168 1,43 Ereğli Demir Çelik 39.270.000.000 1,77 Tüpraş 34.382.556.160 4,33 ASESLAN 31.486.800.000 3,67 Garanti Bankası 29.820.000.000 0,67 Akbank 26.520.000.000 0,63 Enka İnşaat 26.050.000.000 0,94 Türk Hava Yolları 25.999.200.000 1,04 Turkcell 25.498.000.000 1,71 İskenderun Demir Çelik 24.679.000.000 2,08 Bim Mağazalar 24.060.300.000 8,68 Ford Otosan 21.703.783.500 6,03 İş Bankası (C) 18.674.875.500 0,41 Sabancı Holding 15.384.645.640 0,55 Yapı ve Kredi Bank. 14.866.810.260 0,39 Şişe Cam 14.152.500.000 1,29 Anadolu Efes 12.860.526.312 1,10 Türk Telekom 12.810.000.000 3,14 TAV Havalimanları 11.588.671.875 2,39 Tofaş Oto. Fab. 11.430.000.000 3,55(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

