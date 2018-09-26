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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 18:44 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 806 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 806 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 42.653.805.201 1,39 Ereğli Demir Çelik 38.360.000.000 1,73 Tüpraş 34.783.226.880 4,38 ASELSAN 31.236.000.000 3,64 Garanti Bankası 30.408.000.000 0,69 Türk Hava Yolları 26.523.600.000 1,06 Akbank 26.520.000.000 0,63 Enka İnşaat 25.950.000.000 0,94 Turkcell 25.168.000.000 1,69 İskenderun Demir Çelik 24.331.000.000 2,05 Bim Mağazalar 24.257.640.000 8,75 Ford Otosan 22.370.512.500 6,21 İş Bankası (C) 18.899.874.000 0,42 Sabancı Holding 15.058.181.011 0,54 Yapı ve Kredi Bank. 14.866.810.260 0,39 Şişe Cam 13.972.500.000 1,28 Türk Telekom 12.950.000.000 3,18 Anadolu Efes 12.931.578.944 1,11 Tofaş Oto. Fab. 11.590.000.000 3,60 TAV Havalimanları 11.385.234.375 2,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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