FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 13:51 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 806 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 42.983.471.948 1,40 Ereğli Demir Çelik 39.025.000.000 1,76 Tüpraş 33.931.801.600 4,27 ASELSAN 31.281.600.000 3,65 Garanti Bankası 30.408.000.000 0,69 Türk Hava Yolları 26.758.200.000 1,07 Akbank 26.560.000.000 0,63 Enka İnşaat 26.300.000.000 0,95 Turkcell 25.036.000.000 1,68 İskenderun Demir Çelik 24.360.000.000 2,05 Bim Mağazalar 24.288.000.000 8,76 Ford Otosan 22.633.695.000 6,29 İş Bankası (C) 18.989.873.400 0,42 Sabancı Holding 15.139.797.168 0,54 Yapı ve Kredi Bank. 14.866.810.260 0,39 Şişe Cam 13.680.000.000 1,25 Anadolu Efes 12.907.894.733 1,11 Türk Telekom 12.810.000.000 3,14 TAV Havalimanları 11.319.843.750 2,33 Tofaş Oto. Fab. 10.980.000.000 3,41(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERErteleme hastalığı nedir? Erteleme hastalığından kurtulmak için 10 etkili tavsiye!Erteleme hastalığı nedir? Erteleme hastalığından kurtulmak için 10 etkili tavsiye!
Türk-İş: Açlık sınırı 1,893 liraya, yoksulluk sınırı 6,166 liraya çıktıTürk-İş: Açlık sınırı 1,893 liraya, yoksulluk sınırı 6,166 liraya çıktı
TÜİK-Termik santraller Temmuz’da 7.9 milyon ton kömür yaktıTÜİK-Termik santraller Temmuz’da 7.9 milyon ton kömür yaktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

SGK’ya borcu olanlar dikkat!

SGK’ya borcu olanlar dikkat!

Erken yaşta emeklilik yeniden Meclis'e geliyor

Erken yaşta emeklilik yeniden Meclis'e geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türk-İş: Açlık sınırı 1,893 liraya, yoksulluk sınırı 6,166 liraya çıktı

Türk-İş: Açlık sınırı 1,893 liraya, yoksulluk sınırı 6,166 liraya çıktı

TÜİK-Termik santraller Temmuz’da 7.9 milyon ton kömür yaktı

TÜİK-Termik santraller Temmuz’da 7.9 milyon ton kömür yaktı

“İş birliğindeki hedef 100 milyon dolarlık ihracat”

“İş birliğindeki hedef 100 milyon dolarlık ihracat”

Ünlü / Dayıoğlu: Dalgalı piyasalarda agresif yatırımdan kaçının

Ünlü / Dayıoğlu: Dalgalı piyasalarda agresif yatırımdan kaçının

Kilim Mobilya’ya Frankfurt'ta "Uluslararası Mükemmellik ve Kalite Ödülü"

Kilim Mobilya’ya Frankfurt'ta "Uluslararası Mükemmellik ve Kalite Ödülü"

Ekonomik güven endeksi Eylül’de yüzde 15.4 geriledi

Ekonomik güven endeksi Eylül’de yüzde 15.4 geriledi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.