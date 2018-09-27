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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 19:25 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 813 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 813 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 43.262.420.733 1,41 Ereğli Demir Çelik 39.375.000.000 1,77 Tüpraş 33.931.801.600 4,27 Garanti Bankası 31.752.000.000 0,72 ASELSAN 31.692.000.000 3,70 Akbank 27.760.000.000 0,66 Enka İnşaat 26.450.000.000 0,96 Türk Hava Yolları 26.358.000.000 1,06 Turkcell 25.256.000.000 1,69 Bim Mağazalar 24.971.100.000 9,00 İskenderun Demir Çelik 24.505.000.000 2,06 Ford Otosan 23.440.788.000 6,51 İş Bankası (C) 19.844.867.700 0,44 Sabancı Holding 15.405.049.679 0,55 Yapı ve Kredi Bank. 15.120.221.798 0,40 Şişe Cam 13.792.500.000 1,26 Türk Telekom 12.915.000.000 3,17 Anadolu Efes 12.836.842.102 1,10 TAV Havalimanları 11.138.203.125 2,29 Tofaş Oto. Fab. 10.940.000.000 3,40(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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