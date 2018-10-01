İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 814 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 43.160.984.811 1,40 Ereğli Demir Çelik 39.130.000.000 1,76 Tüpraş 33.230.627.840 4,18 Garanti Bankası 32.256.000.000 0,73 ASELSAN 31.555.200.000 3,68 Akbank 27.680.000.000 0,66 Türk Hava Yolları 26.344.200.000 1,06 Enka İnşaat 26.100.000.000 0,94 Turkcell 25.674.000.000 1,72 Bim Mağazalar 24.697.860.000 8,91 İskenderun Demir Çelik 24.592.000.000 2,07 Ford Otosan 22.791.604.500 6,33 İş Bankası (C) 19.934.867.100 0,44 Yapı ve Kredi Bank. 15.627.044.875 0,41 Sabancı Holding 15.609.090.072 0,56 Türk Telekom 13.230.000.000 3,25 Şişe Cam 12.757.500.000 1,16 Anadolu Efes 12.635.526.312 1,08 TAV Havalimanları 11.305.312.500 2,33 Tofaş Oto. Fab. 10.670.000.000 3,32(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

