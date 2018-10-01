İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 804 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 42.958.112.967 1,40 Ereğli Demir Çelik 38.570.000.000 1,74 Tüpraş 32.629.621.760 4,10 ASELSAN 31.532.400.000 3,68 Garanti Bankası 30.828.000.000 0,70 Akbank 26.800.000.000 0,64 Enka İnşaat 26.000.000.000 0,94 Türk Hava Yolları 25.695.600.000 1,03 Turkcell 25.432.000.000 1,71 Bim Mağazalar 24.591.600.000 8,87 İskenderun Demir Çelik 24.215.000.000 2,04 Ford Otosan 23.054.787.000 6,40 İş Bankası (C) 19.349.871.000 0,43 Sabancı Holding 15.568.281.994 0,56 Yapı ve Kredi Bank. 15.458.103.850 0,41 Türk Telekom 13.265.000.000 3,26 Şişe Cam 12.847.500.000 1,17 Anadolu Efes 12.434.210.523 1,07 TAV Havalimanları 11.007.421.875 2,27 Tofaş Oto. Fab. 10.850.000.000 3,37(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

