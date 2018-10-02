FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 18:58 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 802 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 802 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 42.729.882.143 1,39 Ereğli Demir Çelik 39.095.000.000 1,76 Tüpraş 32.679.705.600 4,11 ASELSAN 31.350.000.000 3,66 Garanti Bankası 30.660.000.000 0,69 Enka İnşaat 26.050.000.000 0,94 Akbank 26.000.000.000 0,62 Turkcell 25.652.000.000 1,72 Türk Hava Yolları 24.950.400.000 1,00 Bim Mağazalar 24.515.700.000 8,84 İskenderun Demir Çelik 24.447.000.000 2,06 Ford Otosan 23.212.696.500 6,45 İş Bankası (C) 19.349.871.000 0,43 Sabancı Holding 15.405.049.679 0,55 Yapı ve Kredi Bank. 14.866.810.260 0,39 Şişe Cam 13.072.500.000 1,19 Türk Telekom 12.880.000.000 3,16 Anadolu Efes 12.576.315.786 1,08 TAV Havalimanları 11.632.265.625 2,40 Tofaş Oto. Fab. 11.000.000.000 3,42(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERHerkes yeşil çayın zayıflattığını zannediyor ama...Herkes yeşil çayın zayıflattığını zannediyor ama...
Aselsan'ın Konya'da üreteceği 'Sarp' tanıtıldıAselsan'ın Konya'da üreteceği 'Sarp' tanıtıldı
'Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te süre yıl sonuna uzatılmalı''Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te süre yıl sonuna uzatılmalı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

Emekliler ocak ayında ne kadar zam alacak? İşte tahminler

Emekliler ocak ayında ne kadar zam alacak? İşte tahminler

Primera Air iflasını açıkladı

Primera Air iflasını açıkladı

Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden.com'a 10 milyon TL'lik ceza

Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden.com'a 10 milyon TL'lik ceza

Pille ısı yayan kumaş talep yağıyor

Pille ısı yayan kumaş talep yağıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye’nin kış turizmi merkezleri Ukrayna’da tanıtıldı

Türkiye’nin kış turizmi merkezleri Ukrayna’da tanıtıldı

Aselsan'ın Konya'da üreteceği 'Sarp' tanıtıldı

Aselsan'ın Konya'da üreteceği 'Sarp' tanıtıldı

'Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te süre yıl sonuna uzatılmalı'

'Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te süre yıl sonuna uzatılmalı'

Marmarabirlik Başkanı Asa: Ortaklarımız kâra da zarara da ortak

Marmarabirlik Başkanı Asa: Ortaklarımız kâra da zarara da ortak

Zabıtadan usulsüz fiyat artışı denetimi

Zabıtadan usulsüz fiyat artışı denetimi

Taze fasulye tarlada 3 lira

Taze fasulye tarlada 3 lira

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.