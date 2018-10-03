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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 13:40 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 802 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 41.664.804.962 1,35 Ereğli Demir Çelik 38.815.000.000 1,75 Tüpraş 33.230.627.840 4,18 ASELSAN 31.236.000.000 3,64 Garanti Bankası 30.576.000.000 0,69 Akbank 26.120.000.000 0,62 Enka İnşaat 25.850.000.000 0,93 Turkcell 25.696.000.000 1,72 Türk Hava Yolları 25.005.600.000 1,00 İskenderun Demir Çelik 24.476.000.000 2,06 Bim Mağazalar 24.409.440.000 8,80 Ford Otosan 23.124.969.000 6,42 İş Bankası (C) 19.259.871.600 0,43 Sabancı Holding 15.507.069.876 0,56 Yapı ve Kredi Bank. 14.951.280.773 0,40 Türk Telekom 13.055.000.000 3,20 Şişe Cam 12.690.000.000 1,16 Anadolu Efes 12.647.368.418 1,08 TAV Havalimanları 11.334.375.000 2,33 Tofaş Oto. Fab. 10.930.000.000 3,40(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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