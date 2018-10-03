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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 18:50 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 797 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 797 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 42.095.907.630 1,37 Ereğli Demir Çelik 38.430.000.000 1,73 Tüpraş 33.105.418.240 4,16 ASELSAN 30.916.800.000 3,61 Garanti Bankası 29.862.000.000 0,67 Enka İnşaat 25.800.000.000 0,93 Turkcell 25.630.000.000 1,72 Akbank 25.520.000.000 0,61 Bim Mağazalar 24.910.380.000 8,98 Türk Hava Yolları 24.481.200.000 0,98 İskenderun Demir Çelik 24.476.000.000 2,06 Ford Otosan 23.160.060.000 6,43 İş Bankası (C) 18.674.875.500 0,41 Sabancı Holding 15.527.473.915 0,56 Yapı ve Kredi Bank. 14.528.928.208 0,38 Türk Telekom 12.985.000.000 3,19 Anadolu Efes 12.694.736.839 1,09 Şişe Cam 12.690.000.000 1,16 TAV Havalimanları 11.239.921.875 2,32 Tofaş Oto. Fab. 11.020.000.000 3,42(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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