İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 787 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 41.842.317.825 1,36 Ereğli Demir Çelik 37.730.000.000 1,70 Tüpraş 34.107.095.040 4,29 ASELSAN 29.959.200.000 3,49 Garanti Bankası 28.602.000.000 0,65 Turkcell 25.652.000.000 1,72 Enka İnşaat 25.600.000.000 0,93 Bim Mağazalar 24.621.960.000 8,88 Akbank 24.360.000.000 0,58 İskenderun Demir Çelik 24.331.000.000 2,05 Türk Hava Yolları 23.970.600.000 0,96 Ford Otosan 23.458.333.500 6,51 İş Bankası (C) 18.179.878.800 0,40 Sabancı Holding 15.221.413.325 0,55 Yapı ve Kredi Bank. 14.191.046.157 0,38 Türk Telekom 12.670.000.000 3,11 Şişe Cam 12.352.500.000 1,13 Anadolu Efes 12.043.421.049 1,03 TAV Havalimanları 11.210.859.375 2,31 Tofaş Oto. Fab. 10.750.000.000 3,34(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

