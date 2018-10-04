İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 777 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 41.030.830.449 1,33 Ereğli Demir Çelik 38.745.000.000 1,74 Tüpraş 34.582.891.520 4,35 ASELSAN 29.320.800.000 3,42 Garanti Bankası 27.594.000.000 0,62 Enka İnşaat 25.500.000.000 0,92 Bim Mağazalar 25.198.800.000 9,09 İskenderun Demir Çelik 24.650.000.000 2,07 Turkcell 24.354.000.000 1,63 Türk Hava Yolları 23.570.400.000 0,94 Akbank 23.480.000.000 0,56 Ford Otosan 23.317.969.500 6,48 İş Bankası (C) 17.729.881.800 0,39 Sabancı Holding 14.894.948.696 0,54 Yapı ve Kredi Bank. 13.768.693.593 0,36 Şişe Cam 12.375.000.000 1,13 Türk Telekom 12.110.000.000 2,97 Anadolu Efes 11.972.368.418 1,03 TAV Havalimanları 11.123.671.875 2,29 Tofaş Oto. Fab. 10.910.000.000 3,39(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

