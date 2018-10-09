İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 800 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 41.005.471.469 1,33 Ereğli Demir Çelik 38.640.000.000 1,74 Tüpraş 35.459.358.720 4,46 ASELSAN 30.506.400.000 3,56 Garanti Bankası 30.156.000.000 0,68 Akbank 25.360.000.000 0,61 Enka İnşaat 25.000.000.000 0,90 İskenderun Demir Çelik 24.418.000.000 2,06 Bim Mağazalar 24.394.260.000 8,80 Türk Hava Yolları 24.357.000.000 0,98 Ford Otosan 24.247.881.000 6,73 Turkcell 23.408.000.000 1,57 İş Bankası (C) 18.809.874.600 0,42 Sabancı Holding 14.874.544.657 0,53 Yapı ve Kredi Bank. 14.275.516.670 0,38 Türk Telekom 12.565.000.000 3,08 Şişe Cam 12.555.000.000 1,15 Tofaş Oto. Fab. 11.420.000.000 3,55 Anadolu Efes 10.764.473.681 0,92 TAV Havalimanları 10.760.390.625 2,22(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

